Лени Йоро: Липсата на европейски мачове ни помогна

За Лени Йоро и неговите съотборници от Манчестър Юнайтед гостуването на Тотнъм в събота няма да бъде просто поредният мач от Висшата лига – това е шанс за нова страница в историята, която започна с разочарование на финала в турнира Лига Европа миналия сезон.

Сезонът на Юнайтед, който вече беше най-лошият за клуба във Висшата лига, достигна ново дъно с поражението с 0:1 от "шпорите" на финала в Билбао, което отне на "червените дяволи" участие в Шампионската лига през този сезон. "Всички знаят какво се случи на финала, така че мисля, че този мач може да бъде добра възможност за нас, за да докажем, че може би тогава можеше да има друг резултат", заяви Йоро.

🗣️ "We don’t want any bad things in the team. It’s really important for us"https://t.co/lDpQt4UGDU pic.twitter.com/zjsCjagEhI — Telegraph Football (@TeleFootball) November 7, 2025

19-годишният централен защитник, който се присъедини към Манчестър Юнайтед на фона на високи очаквания към него, призна, че загубата от Тотнъм е била горчив хап за преглъщане, но добави, че има и известна положителна страна, тъй като по-леката програма е позволила на тима да разполага с така необходимото време за тренировки.

"Разбира се, че всеки иска да играе в Шампионската лига. Но сега имаме по един мач седмично, така че мисля, че това ни помогна малко да работим повече върху нещата, които не бяха добри през миналата година. Сега имаме повече време за работа", обясни Лени Йоро.

Манчестър Юнайтед се насочва към съботната среща без загуба в поредните си четири мача и е осми във временното класиране във Висшата лига, на 2 точки зад втория Манчестър Сити. "Все още усещаме добър импулс. Двубоят срещу Тотнъм ще бъде важен за нас, за да бъдем близо до върха в лигата", добави бранителят.

🚨🗣 - Leny Yoro:



"I'm just 19, but when you're on the pitch, you don't care about this.



"If I have a duel with a 30-year-old guy, I'm not going to think about my age." 💪 pic.twitter.com/CnwPDqUVof — UF (@UtdFaithfuls) November 7, 2025

Въпреки огорчението от 15-ото място през миналия сезон, Йоро твърди, че никога не се е съмнявал в решението си да се присъедини към Юнайтед, пристигайки от френския Лил през сезон 2024.

"Никога не съм изпитвал чувство на съжаление", увери тийнейджърът, а по повод необходимото адаптиране към тактическите промени под ръководството на мениджъра Рубен Аморим, който често ротира централните си защитници, Лени Йоро отговори: "Свикваме. Това не е проблем за нас.“

Футболистът също така пое допълнителна отговорност в защита, с атакуващо настроените Амад Диало и Брайън Мбемо пред него. "Когато играя с тях, знам, че Амад обича много да атакува", потвърди Йоро и допълни: "Добре е да имам двама играчи пред мен, които наистина могат да атакуват. Тук съм и за да им помогна да имат свободата и да атакуват, и да останат в защита, за да се защитават."

🚨 🗣️ Leny Yoro:



“Before joining the club, I spoke with [Mainoo] since we had mutual friends. He’s a really good guy we even spent the holidays together.” pic.twitter.com/b4kbIZBfCi — SimplyUtd (@SimplyUtd) November 7, 2025

Лени Йоро отдава заслуга за промяната и на по-голямото обединение в състава: "Не искаме лоши неща в отбора, така че, опитваме да останем концентрирани, без никакви драми. Не можем да изградим нещо с лоша енергия, лоша атмосфера или лоши характери. Мисля, че клубът се справя добре с това."

Бранителят, който ще навърши 20 години след броени дни - на 13 ноември, е решен да помогне на Юнайтед да се върне в европейските клубни турнири. "Когато си в Манчестър Юнайтед, трябва да играеш в Европа. За нас наистина е важно тази година да постигнем това и то е в съзнанието на всички", потвърди Йоро.

