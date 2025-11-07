Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

  • 7 ное 2025 | 14:57
  • 92
  • 0
Фотоизложба на волейболната слава на България пред НДК

При голям интерес Столична община, Фондация "София - европейска столица на спорта" и Агенция "СтартФото" откриха отоизложбата "Българска волейболна гордост". Близо 100 уникални снимки на изтъкнатите фотографи Бончук Андонов, Костадин Андонов и Диого Оливейра припомнят незабравимите и спиращи дъха мигове на щастие и национално самочувствие в дните, когато волейболните ни национали станаха световни вицешампиони на първенството във Филипините преди два месеца. 

Фотоизложбата беше открита от зам.-министъра на младежта и спорта Петър Младенов и от председателя на Фондация "София - европейска столица на спорта" и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община Димитър Шалъфов, в присъствието на представителите на БФ волейбол Николай Иванов и Стефан Чолаков, легендата в този спорт Борислав Кьосев, общинския съветник Христо Копаранов и др.

"Има събития и личности, които оставят трайна следа в историята на един народ. Има преживявания и емоции, които се помнят за цял живот, разтърсващи мигове, които те карат да се чувстваш горд и силен като българин", заяви зам.-министър Младенов на кратката церемония по откриването тази сутрин, преди да отличи със специален плакет доайена на спортната фотография у нас Бончук Андонов. 

 Димитър Шалъфов благодари на тримата автори, които са уловили прекрасни мигове и предоставят възможността всички да им се насладят.

"Столична община се стреми да отбелязва с подобни инициативи великите личности и събития, които маркират успехите и незабравимите преживявания покрай българските спортни успехи. През миналата година с фотоизложби отбелязахме вековните юбилеи на ските и леката атлетика у нас. Сега откликваме на този волеболен изблик от емоции, който ни плени през септември", каза още Шалъфов, като напомни емоционалната си връзка с този спорт и също връчи паметен плакет на Бончук Андонов.

Фотоизложбата е събрала най-значимата част от представянето на българските национали и тяхното посрещане при завръщането им в страната, се казва в посланието на авторите. Тя се явява като благодарност от "София - европейска столица на спорта", Агенция "СтартФото" и от спортните фотографи към огромния успех и паметното представяне на волейболните национали. Същевременно, тя е и знак на признателност към всички, спомогнали през годините за развитието и просперитета на българския волейбол. 

Бончук Андонов разказа за мотивацията и любовта към спорта, както и за преживяванията покрай огромния успех на българските волейболисти. "Посланието на изложбата е да ценим и съхраняваме миговете, когато сме обединени и много по-силни чрез успехите на българските спортисти, както и да завещаем това, на което искаме да се радват следващите поколения", каза известният фотограф, преди да свали шапка в знак на признателност към постигнатото от българския волейбол. 

Снимките ще бъдат изложени до 14 ноември в парковото пространство пред НДК до Паметника с лъвчето на входната алея откъм бул. "Патриарх Евтимий".

