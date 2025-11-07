Популярни
България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

  • 7 ное 2025 | 14:40
  • 146
  • 0
България ще бъде домакин на Балканското по карате през 2027 година

България отново ще бъде домакин на голям карате форум на Балканите, след като ще приеме Балканското първенство през 2027 година. Това стана ясно след среща на президента на Българската Национална Федерация Карате Николай Цанев със Славолюб Пипер, генерален секретар на Карате федерацията на Балканите.

Срещата се проведе в спортна зала "Замет" в Риека, Хърватия, в която започнаха мачовете от 25-о Балканско първенство за кадети, юноши и мъже/жени до 21 година. Очаква се съвсем скоро от Карате федерацията на Балканите да изпратят до БНФК изискванията за организиране на състезание от такъв голям мащаб.

"Благодарение на работата, която ръководството на БНФК върши в момента, на контактите, които успяхме да възобновим със Световната карате федерация, с Европейската карате федерация и Карате федерацията на Балканите, се стигна до това решение КФБ да ни гласува доверие. В разговора с г-н Пипер коментирахме видимия прогрес в работата на БНФК в последната една година, резултатите, които постигат родните каратисти и усилията, които полагаме България да се завърне на достойното си място в световното и европейско карате семейство", заяви президентът на БНФК Николай Цанев.

