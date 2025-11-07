Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Лиа Любенова зае трето място в кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"

Лиа Любенова зае трето място в кратката програма при девойките на "Денкова-Стависки къп"

  7 ное 2025 | 13:27
  • 48
  • 0
Лиа Любенова зае трето място в кратката програма при девойките на международния турнир по фигурно пързаляне "Денкова-Стависки къп", който се провежда в Зимния дворец в столицата. Състезателката на клуб Елит получи за изпълнението си 50.03 точки, от които 28.96 за технически елементи и 21.07 за компоненти на програмата.

Лидерка след кратката програма е Елина Гойдина (Естония) с 62.77, а втората позиция заема Беатриче Солдати (Италия) с 56.29.

Още две българки са в първите десет като Криста Георгиева е пета с 45.43, а Милена Велчева девета с 42.03.

При юношите Деян Михайлов е трети в кратката програма с 61.17 (29.17 и 32.00) точки. Росен Пеев е на десета позиция с 32.83, а Калоян Налбантов - 12-и с 21.51.

Най-висока оценка до момента има Егор Курцев (Украйна) - 74.28 точки, следван от Инжуй Ли (Китай) с 69.59.

Волната програма при девойките и юношите е в неделя, а по-късно днес надпреварата продължава с ритмичния танц при танцовите двойки юноши/девойки и мъже/жени.

В турнира участват около 400 състезатели от 34 държави.

