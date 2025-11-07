Приеха шестима в Залата на славата на германския спорт

Световният футболен шампион Филип Лам, носителят на трофея в НБА Дирк Новицки и олимпийската шампионка в алпийските ски Мария Хьофел-Рийш бяха приети в "Залата на славата" на германския спорт в четвъртък вечер, пише агенция ДПА. Звездната шестица за 2025 допълват Катрин Борон (гребане), Грета Блунк (хокей на трева) и Брита Хайдеман (фехтовка).

"Те са спечелили 54 медала от големи международни състезания, включително 12 от Олимпийски игри, 35 от Световни първенства и седем от континентални турнири", заяви президентът на Германската конфедерация за олимпийски спорт (ДОСБ) Томас Вайкерт по време на церемонията във Франкфурт. Германската "Зала на славата" вече включва 137 спортисти.

Лам бе капитан на германския национален отбор по футбол при спечелването на световна титла в Бразилия през 2014, а освен това има десетки трофеи с Байерн Мюнхен, включително от Шампионската лига. Новицки пък спечели титлата в Националната баскетболна лига на САЩ и Канада (НБА) през 2011 с Далас Маверикс, а през 2007 стана първият европеец с приза "Най-полезен играч" (MVP).

Рийш има три златни олимпийски медала - два в комбинацията от Ванкувър 2010 и Сочи 2014, както и един от слалома в Канада. Тя е и сребърна медалистка в супергигантския слалом в Русия. Блунк пък бе най-голямата звезда на германския хокей на трева като състезател, а след това имаше дълга кариера като треньор и ръководител.

Хайдеман стана олимпийска шампионка във фехтовката в Пекин 2008, а година по-рано бе и номер 1 в света. Борон пък е най-успешната гребкиня в германската история и глобален доминатор в продължение на над десетилетие. Тя има по два златно олимпийски медала на двойка скул и четворка скул между 1992 и 2004, а освен това е и осемкратна световна шампионка.

Говорителят на Комисията за подпомагане на спортистите Макс Хартунг заяви, че шестимата не само са постигнали големи успехи, а също така "представляват ценностите, на които учи спортът - феърплей, съвместна работа, отношение и отговорност". Той добави, че "всеки един от тях е модел за подражание извън активния спорт".