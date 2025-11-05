Дейна Уайт: ФБР разследва уреждане на мачове в UFC

Президентът на UFC Дейна Уайт разкри, че организацията е провела срещи с ФБР във връзка с обвинения в уреждане на мачове, като добави, че „определено нещата не изглеждат добре“ за боеца Айзък Дулгарян.

UFC си сътрудничи с Федералното бюро за разследване по твърдения за манипулиране на двубой, възникнали след драстична промяна в коефициентите за залагане преди срещата на Айзък Дулгарян по време на събитието UFC Вегас 110 миналия уикенд.

Първоначално Дулгарян беше обявен за значителен фаворит, но в часовете преди галавечерта коефициентите се обърнаха в полза на неговия опонент Ядиер Дел Вале. Някои букмейкъри дори премахнаха специфични залози, като например тези за край на мача в първия рунд. В крайна сметка Дулгарян беше победен чрез събмишън именно в първия рунд. Впоследствие няколко големи букмейкърски къщи, сред които William Hill и Caesars Sportsbooks, предложиха да възстановят парите на заложилите на този двубой.

Сега изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт наруши мълчанието си по случая. Той обясни, че организацията е била уведомена за „необичайна активност“ около мача Дулгарян срещу Дел Вале от IC360 – компания за мониторинг на спортни залози, която е партньор на UFC.

„Обадихме се на боеца и на неговия адвокат и ги попитахме: „Какво става?“, разказа Уайт пред TMZ Sports във вторник. „Има някаква странна активност при залозите за твоя мач. Контузен ли си? Дължиш ли пари на някого? Някой свързвал ли се е с теб?“. А момчето отговори: „Не, абсолютно не. Ще го убия този.“

„Казахме си „Добре“. Мачът се състоя, край в първия рунд със задушаваща техника. Буквално първото нещо, което направихме, беше да се обадим на ФБР. Срещнах се с тях два пъти днес“, добави Уайт.

Уайт уточни, че е разговарял директно с директора на ФБР Каш Пател и че агенти на бюрото са се срещали с представители на UFC веднага след края на двубоя.

Дулгарян беше освободен от UFC, а Атлетическата комисия на щата Невада е задържала хонорара му от мача, въпреки че комисията все още не е потвърдила официално тази информация.

„Говорих с [Каш Пател] тази сутрин, а след това офисът ни беше пълен с агенти на ФБР“, каза Уайт. „Ако се опитате да направите такова нещо, ще бъдем най-лошият ви враг. Веднага ще ви подгоним с всички сили, с ФБР и с когото още е необходимо. Ще направим всичко възможно, за да сме сигурни, че ще отидете в затвора.“

Този инцидент напомня за друг скандал с уреждане на мачове, който разтърси UFC през 2022 г. Тогава подобна ситуация се разигра около Дарик Минър и неговия треньор Джеймс Краузе. Коефициентите отново се промениха драстично, а Минър беше победен от Шайлан Нуерданбике само за 67 секунди. Минър също беше освободен, а UFC наложи доживотна забрана на Краузе да има каквато и да е връзка с бойци, състезаващи се в организацията, след като беше започнато разследване.

„Разследването отпреди няколко години все още продължава и сега ще стане част и от това разследване“, поясни Уайт.

На този етап Уайт призна, че е преждевременно Дулгарян да бъде обявяван за виновен, но твърди, че разследването не изглежда добре за него.

„Мразя да виждам някой в нашия спорт да прави нещо незаконно. Но уреждането на мачове е абсолютно безумие. Да стигнеш до това ниво и да участваш в подобно нещо... Не казвам, че това момче е виновно. Все още няма доказателства, но мога да ви кажа, че нещата не изглеждат добре. Определено не изглеждат добре. Свързахме се с него преди мача, той и адвокатът му отрекоха всичко.“

Уайт коментира и слуховете, че ФБР разследва и други подозрителни мачове в UFC. „Хората говорят, че се разследват стотици мачове. Това са пълни глупости“, заяви той. „Обичайните глупости за привличане на кликове. Нашата компания IC360 следи всички залози. Те са най-добрите в бранша. Няма стотици разследвани мачове.“

Той се спря и на твърденията на няколко бойци в социалните мрежи, че са получавали предложения да уредят мачове в UFC. Ветерани като Винс Моралес, Ванеса Демопулос и Ландо Ваната публикуваха такива твърдения, въпреки че Моралес и Ваната по-късно се отметнаха, заявявайки, че са се шегували. За UFC обаче това не е шега и Уайт заяви, че всеки, който твърди, че е получавал подобни предложения, скоро ще трябва да отговаря пред ФБР.

„Виждате в интернет как бойци излизат и казват: „С мен се свързаха“. Наистина ли?“, заяви Уайт. „Защо не ни казахте това, или по-важното, защо не казахте на правоприлагащите органи, че са се свързали с вас? А сега изведнъж твърдите, че са ви потърсили.“

„Това е все едно някой да дойде и да каже: „Хей, искам да обереш банка, аз ще обирам банки, искаш ли да дойдеш с мен?“. Няма ли да кажеш на полицията? Много е странно, че бойци чак сега излизат и твърдят, че са били потърсени. Сега с тях ще се свърже ФБР.“