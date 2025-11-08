Ювентус гони задължителен успех в дербито на Торино

Популярни
  8 ное 2025 | 06:30
Ювентус и Торино ще се изправят един срещу друг в поредното издание на градското дерби довечера от 19:00 часа на "Алианц Стейдиъм". Двубоят от 11-тия кръг на Серия "А" ще бъде ръководен от съдията Лука Дзуферли.

Това е един от най-емоционалните и исторически значими сблъсъци в италианския футбол, като двата отбора ще търсят важни точки в борбата за различни цели в класирането. Юве няма загуба в съперничеството от 2015 година.

Ювентус идва в този мач след разочароващо равенство 1:1 срещу Спортинг (Лисабон) в Шампионската лига. Преди това "бианконерите" записаха две последователни победи в Серия "А" - 2:1 като гост срещу Кремонезе и 3:1 срещу Удинезе. Отборът обаче претърпя две поредни загуби преди тези успехи - 0:1 срещу Лацио в първенството и със същия резултат срещу Реал Мадрид в Шампионска лига.

Торино, от своя страна, е в серия от пет мача без загуба в Серия "А". "Биковете" завършиха 2:2 с Пиза, направиха 0:0 с Болоня, а преди това записаха две поредни победи - 2:1 срещу Дженоа и 1:0 срещу Наполи. Отборът направи и зрелищно 3:3 с Лацио.

Ювентус заема шестата позиция в Серия "А" с 18 точки след 10 изиграни мача, като има актив от 14 отбелязани и 10 допуснати гола. "Бианконерите" се намират на 3 точки от топ 4 и се нуждаят от победа, за да не изостанат допълнително от водещите отбори.

Торино е на 13-то място с 13 точки от същия брой мачове, с голова разлика 10:16. Торо е на 5 точки от опасната зона, но също така само на 5 точки от своя съперник в дербито.

Ювентус ще трябва да се справя без няколко ключови играчи. Защитникът Бремер продължава да е извън строя поради тежка контузия, а към него се присъединяват и Хуан Кабал, Лойд Кели и нападателят Аркадиуш Милик. Добрата новина за "бианконерите" е, че Кенан Йълдъз е в отлична форма, като младият турски талант има 2 гола и 3 асистенции през сезона. Атаката отново ще води Душан Влахович.

Торино също има сериозни проблеми с контузени играчи. Защитникът Пер Шуурс, който е основна фигура в отбраната, отсъства, както и Ниелс Нкунку и Закария Абухлал. Джовани Симеоне ще бъде голямата заплаха в нападение за гостите с неговите 4 гола от началото на сезона.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 11 януари 2025 г. на стадион "Олимпико Гранде Торино" в мач от 20-ия кръг на Серия "А". Двубоят завърши с равенство 1:1. Кенан Йълдъз откри резултата за Ювентус още в 8-ата минута, но Никола Влашич изравни за Торино точно преди почивката.

Преди това, в мача от 12-тия кръг на сезон 2024/25, Ювентус победи Торино с 2:0 на "Алианц Стейдиъм" с голове на Тимъти Уеа (18') и Кенан Йълдъз (84').

Снимки: Gettyimages

