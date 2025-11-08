Баварската машина е готова да мине победоносно и през Берлин

Унион (Берлин) посреща шампиона Байерн (Мюнхен) в мач от 10-ия кръг на Бундеслигата, който ще се проведе на "Старото лесничейство" на днес от 16:30 часа. Двубоят ще бъде ръководен от съдията Флориан Екснер и се очертава като сериозно предизвикателство за домакините, които ще се изправят срещу безгрешния лидер.



Баварците пристигат в Берлин в страхотна форма и с амбицията да затвърдят доминацията си в германското първенство. От началото на сезона тимът на Венсан Компани е в серия от 16 пореди победи във всички турнири.

Унион (Берлин) е непостоянен в последните си пет мача с две победи, едно равенство и една загуба. Берлинчани завършиха 0:0 като домакин на Фрайбург, преди това постигнаха победа с 2:1 над Арминия (Билефелд) в турнира за Купата на Германия, загубиха с 0:1 при гостуването си на Вердер (Бремен) и записаха убедителен успех с 3:1 срещу Борусия (Мьонхенгладбах).



Байерн помита съпрниците си от началото на сезона, а преди броени дни спечели с 2:1 визитата си на Пари Сен Жермен в Шампионска лига. Преди това баварците разгромиха Байер (Леверкузен) с 3:0, елиминираха Кьолн в Купа на Германия, надиграха Борусия (Мьонхенгладбах) с 3:0 и разбиха Брюж с 4:0 в Шампионската лига.

Байерн доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 27 точки от 9 мача. Баварците имат перфектен баланс с 33 отбелязани и само 4 допуснати гола, което ги прави най-резултатния и най-стабилния в защита отбор в първенството.



От друга страна, Унион се намира в средата на таблицата с 11 точки, като тимът има отрицателна голова разлика – 11 отбелязани срещу 15 допуснати гола.

Берличани ще бъдат без капитана си Кристофер Тримел, който е наказан за този мач. Отборът няма да може да разчита и на контузения Роберт Сков. Ключова фигура за берлинчани се очаква да бъде младият защитник Леополд Куерфелд, който е титуляр във всички мачове от началото на сезона. Атаката ще води Илиас Анса.



Байерн пристига с няколко сериозни отсъствия, като най-значимото е това на Джамал Мусиала, който още е контузен. Извън строя са също Алфонсо Дейвис и Хироки Ито. Основната заплаха за вратата на домакините ще бъде Хари Кейн, който вече има 12 гола в Бундеслигата този сезон.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 15 март 2025 г. на стадион "Старото лесничейство", когато мачът завърши с равенство 1:1. Льорой Сане откри резултата за Байерн в 75-ата минута, но Бенедикт Холербах изравни за Унион в 83-тата, осигурявайки ценна точка за берлинчани.



Преди това, в мача от първия полусезон на миналата кампания, Байерн спечели убедително с 3:0 на "Алианц Арена" с голове на Хари Кейн, Кингсли Коман и отново Кейн.

