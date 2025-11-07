Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Питсбърг победи Вашингтон с два гола на Сидни Кросби

Питсбърг победи Вашингтон с два гола на Сидни Кросби

  • 7 ное 2025 | 10:47
  • 234
  • 0
Питсбърг победи Вашингтон с два гола на Сидни Кросби

Сидни Кросби отбеляза два гола и Питсбърг Пенгуинс победи Вашингтон Кепиталс с 5:3 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), с което Пенс събраха 20 точки и останаха на върха в Столичната дивизия. Ню Джърси Девилс обаче има предимство по критерий по-малко изиграни мачове, след като спечели с 4:3 след продължение срещу Монреал Канейдиънс.

Брайън Ръст отбеляза победния гол в средата на последната третина и записа две асистенции за Пенс. Антъни Манта и Конър Дюар също бяха точни за отбора от Пенсилвания, а Артурс Силовс отрази 28 удара. От 15 мача от началото на сезона Пенгуинс имат девет победи, четири загуби и две поражения след продължения.

Вашингтон не бе далеч от обрат, след като залични пасив от три попадения в средата на мача. Дилан Стром вкара гол и завърши с две асистенции, а Том Уилсън записа четвъртото си попадение в също толкова мачове. Расмус Сандин също бе точен за Капс, а Алекс Овечкин направи две асистенции ден след отбелязването на гол номер 900 в НХЛ.

Вашингтон е с 15 точки към този момент и временно е извън плейофните позиции в Източната конференция.

Йеспер Брат бе точен 1:33 минути след началото на продължението и Ню Джърси Девилс спечели с 4:3 срещу Монреал Канейдиънс, за да остане равен по точки с Питсбърг. Коди Глас, Онджей Палат и Тимо Майер също вкараха за "дяволите", а Кърби Даш, Джейк Еванс и Оливер Капанен се разписаха за Хабс. Монреал също е с 20 точки и води в Атлантическата дивизия.

Павел Заха бе точен 5.6 секунди преди края на продължението за победа на Бостън Брюинс с 3:2 срещу Отава Сенатърс в друг мач от редовния сезон. Шон Курали и Морган Гийки също се разписаха за "мечоците", които спечелиха за пети пореден път и заемат трето място в Атлантическата дивизия с две точки зад Монреал и равенство с Детройт Ред Уингс.

Каролина Хърикейнс е с два пункта пасив зад Девилс и Пенгуинс в Столичната дивизия, след като спечели с 4:3 срещу Минесота Уайлд. Николай Елерс отбеляза победното попадение в първата минута на втората третина, а Джаксън Блейк, Шон Уокър и Андрей Свечников нанизаха другите шайби за Хабс.

Сам Райнарт отбеляза 30-ия си рожден ден с победен гол за успеха на Флорида Пантърс с 5:2 срещу Лос Анджелис Кингс. Брад Маршан се разписа два пъти и Сам Бенет и Антон Лундел добавиха по една шайба, благодарение на което шампионите спечелиха седми мач от 14 и са с 15 точки.

Една повече има Тампа Бей Лайтнинг, който надви с 6:3 Вегас Голдън Найтс. Никита Кучеров и Брендън Хагел се разписаха по два пъти за шампионите от 2020 и 2021, а останалите попадения бяха дело на Гейдж Гонсалвеш и Доминик Джеймс, за когото това бе първи гол в НХЛ.

