Манчестър Юнайтед има да си връща на Тотнъм

Тотнъм и Манчестър Юнайтед ще се изправят един срещу друг в мач от 11-тия кръг на Премиър лийг днес от 14:30 часа. Двата отбора, които в момента заемат съответно 6-о и 8-о място в класирането, ще се срещнат за първи път след финала на Лига Европа през май, когато "шпорите" триумфираха с 1:0.



Главен съдия на срещата ще бъде Самюъл Барът, който ще има отговорната задача да ръководи този традиционно оспорван двубой между два от най-големите английски клубове.

Тотнъм идва след впечатляваща победа с 4:0 срещу ФК Копенхаген в Шампионската лига, която повдигна духа на отбора след две последователни загуби - с 0:1 от Челси в Премиър лийг и с 0:2 от Нюкасъл в "Карабао Къп". Преди тези неуспехи "шпорите" постигнаха убедителна победа с 3:0 като гост на Евертън и завършиха наравно 0:0 с Монако в Шампионската лига.



Манчестър Юнайтед е в серия от четири мача без загуба в първенството, като последният двубой на "червените дяволи" завърши с равенство 2:2 срещу Нотингам Форест. Преди това тимът записа три последователни победи в Премиър лийг - 4:2 срещу Брайтън, 2:1 срещу Ливърпул и 2:0 срещу Съндърланд, преди което загубиха с 1:3 от Брентфорд.

Тотнъм и Манчестър Юнайтед са съседи в класирането с по 17 точки след 10 изиграни мача, но "шпорите" имат по-добрата си голова разлика (+9). Победа за който и да е от двата отбора в този двубой би могла да ги изстреля към топ 4 и зоната "Шампионска лига", особено ако някои от отборите над тях се спънат в този кръг.



Тотнъм има значително по-стабилна защита със само 8 допуснати гола до момента, докато Манчестър Юнайтед е инкасирал двойно повече попадения - 16. И двата отбора са отбелязали по 17 гола, което показва, че атакуващият им потенциал е сходен.

Тотнъм е сериозно затруднен от контузии, като десет ключови играчи отсъстват от състава. Сред най-сериозните загуби са голмайсторът Доминик Соланке, офанзивният полузащитник Джеймс Мадисън и шведската звезда Деян Кулушевски. Томас Франк ще разчита на Жоао Палиня, който е в добра форма с 2 гола и 1 асистенция през сезона, както и на младия Чави Симонс, който ще трябва да поеме креативните функции в отсъствието на Мадисън. В нападение Рандал Коло Муани ще замести контузения Соланке.



Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим ще заложи на система с трима централни защитници. Брайън Мбемо е в отлична форма с 4 гола през сезона и ще бъде основна заплаха за защитата на Тотнъм. Бенямин Шешко ще води атаката, подкрепен от Матеус Куня и Бруно Фернандеш.

Последната среща между двата отбора беше на финала на Лига Европа на стадион "Сан Мамес", където Тотнъм победи Манчестър Юнайтед с 1:0. Единственото попадение в мача отбеляза Бренън Джонсън в 42-рата минута.



Това беше четвърта поредна победа на "шпорите" срещу "червените дяволи" във всички турнири, като преди това те спечелиха с 1:0 в Премиър лийг, с 4:3 в "Карабао Къп" и с 3:0 като гост на "Олд Трафорд" в първенството.

Снимки: Gettyimages