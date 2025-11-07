Грийн блесна в дебюта си за Сънс, Финикс победи Клипърс

Джейлън Грийн реализира 29 точки в дебюта си за Финикс, а съотборникът му Девин Букър добави още 24 при победата в полза на Сънс със 115:102 у дома срещу Лос Анджелис Клипърс в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация.

Грийн, който пропусна първите осем мача от кампанията за отбора от щата Аризона заради контузия, игра 23 минути и направи 10 успешни стрелби от 20 опита, включително и 6 от зоната за три точки. Гардът премина от Хюстън във Финикс преди началото на шампионата в сделка, която изпрати Кевин Дюрант от Сънс в тима на Рокитс.

Грейсън Алън се отличи с 18 пункта, въпреки че игра с вирусно заболяване, а Марк Уилямс завърши с 13 точки и 9 борби. В третия период от двубоя, завършил 40:23 в полза на домакините, Ройс О'Нийл отбеляза 11 от своите общо 17 точки в мача.

Лос Анджелис допусна трето поредно поражение, след като игра без Джеймс Хардън, пропуснал срещата по лични причини. Кауай Ленард също не беше на игрището заради контузия в глезена. В тяхно отсъствие Ивица Зубац беше най-резултатен за Клипърс с 23 точки и 11 овладени топки под кошовете. Съотборникът му Кам Кристи добави още 17 точки.

Финикс натрупа най-голямата си преднина при 104:79 с тройка на Грейсън Алън точно 7:53 минути преди финала на четвъртия период. Двата отбора отново ще се изправят един срещу друг в събота, като домакин ще бъде Лос Анджелис.

