Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

Президентът на Коринтианс Осмар Стабиле помоли нападателя Мемфис Депай да освободи хотелската си стая в центъра на Сао Пауло, където живее. Настаняването на нападателя е струвало на клуба 250 000 на месец от местната валута реала, което се равнява на 40 500 евро.

Апартаментът му включва 24-часови услуги, включително почистване, пране, консиерж услуги и личен готвач. Според договора, Депай ще разполага с президентски апартамент, личен готвач, частна охрана и брониран автомобил.

„Президентът на борда Осмар Стабиле обясни, че е имал среща с Мемфис, където е обяснил на играча необходимостта да се премести от хотела в къща или апартамент с по-нисък наем“, се казва в протокола от заседанието на ръководството на клуба.

В официално изявление за пресата, Коринтианс твърди, че самият играч е изразил желание да се премести. Въпреки това, както съобщава UOL, Мемфис в момента е отседнал в хотела; нападателят е отказал да се премести в други апартаменти.

Съобщава се също , че клубът дължи на Депай приблизително 23 млн реала или иначе казано 3 726 000 евро. През септември ръководството на Коринтианс и представителите на холандеца постигнаха споразумение за изплащане на дълга, който възлиза на приблизително 18 милиона реала. Клубът предложи следния план за плащане: половината от сумата ще бъде изплащана на месечни вноски до февруари следващата година, а останалата част ще бъде платена наведнъж през март.