Юнайтед санкциориа фен заради хомофобия

Манчестър Юнайтед предприе решителни действия, като наложи тригодишна забрана за посещение на стадиони на свой фен заради хомофобски коментар, насочен към Челси в социалните мрежи. От клуба от Висшата лига информираха привърженика, че поведението му нарушава правилника на стадиона и представлява сериозно провинение.

Установено е, че въпросното лице е нарекло привържениците на лондонския клуб „rent boys“, което на български означава “момчета под наем”. Обида, използвана от десетилетия, която британската прокуратура определя като престъпление от омраза. В допълнение, същият фен е публикувал в шеговит тон, че стюардите на стадиона са се опитали да го изгонят по време на скорошен мач, защото е нарекъл „гей“ десния бек на Юнайтед, Диого Далот.

„Наскоро ни беше обърнато внимание, че може да сте нарушили нашите официални правила и условия. По-конкретно, разбираме, че сте използвали писмена или онлайн комуникация с хомофобско съдържание срещу Челси и техните фенове“, написаха “червените дяволи” към обвинения.

Наказаният привърженик ще има възможност да обжалва решението. Междувременно ФА налага значителни глоби на клубове, чиито фенове използват обидното скандиране по стадионите. Натискът за предприемане на конкретни действия за изкореняване на хомофобския език и поведение от футбола – както на спортните съоръжения, така и в социалните мрежи – продължава да расте.

