Дуарте: Трябва да контролираме повече топката

Халфът на Лудогорец Дерой Дуарте бе разочарован от загубата на тима с 1:3 от Ференцварош. Полузащитникът смята, че малките детайли са били от значение и те не са били добре за тима.

“На това ниво малките детайли са от значение, а те днес не бяха на ниво. Убеден съм, че ще се върнем, където трябва да сме. Срещу тези отбори е различно, но видяхме днес, ако контролираме играта с топката, имаме най-добрите възможности да спечелим мача. Трябва да взимаме инициативата. Първото полувреме беше различно от второто, но това трябва да попитате треньора. Ние вярваме, че това, което ни казва е правилното и го изпълняваме, но смятам, че ако контролираме играта, сме на най-доброто си ниво. Ако губиш топката лесно, те са много опасни на контраатака”, каза Дуарте.