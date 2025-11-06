Бивш треньор на Меси и Суарес пое нов отбор в МЛС

Атланта Юнайтед обяви на назначаването на 62-годишния Херардо Мартино за новия си старши треньор. Договорът на аржентинския треньор е до края на сезон 2027 в американската Мейджър Лийг Сокър.

Това ще бъде втори негов период в отбора, след като го води между януари 2017 г. и декември 2018 г. Под негово ръководство отборът спечели Купата на МЛС. До ноемри 2024 г. пък бе старши треньор на звездния проект на Дейвид Бекъм Интер Маями.

Тата Мартино подаде оставка като старши треньор на Интер Маями

При “чаплите” той се събра с Лионел Меси и Луис Суарес, които той водеше и в Барселона между 2013 и 2014 г.