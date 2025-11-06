Ясен е съставът на женския национален отбор за квалификациите за ЕвроБаскет

Треньорът на женския национален отбор Таня Гатева определи групата от 13 състезателки, които ще защитават цветовете на България в предстоящите квалификации за ЕвроБаскет 2027.

Българките са в група Е на пресявките, заедно с тимовете на Черна гора, Украйна и Азербайджан.

Ето кои са баскетболистките, избрани от Таня Гатева:



Гергана Иванова (Монтана 2003)

Карина Константинова (Келтерн/Германия)

Катрин Стоичкова (Ровиго/Италия)

Радостина Христова (Монтана 2003)

Борислава Христова (Атинайкос/Гърция)

Илияна Георгиева (Фаенца/Италия)

Деница Манолова (Рилски спортист)

Янина Тодорова (Витербо/Италия)

Юлияна Вълчева (Батипаля/Италия)

Валерия Алексиева (Берое Стара Загора)

Преслава Колева (Болцано/Италия)

Ивана Бонева (Рилски спортист)

Кайла Хилсман (Цървена звезда)

Тимът се събира на 9 ноември, когато ще проведе първата си съвместна тренировка от 19.00 ч. в „Арена София“. На следващия ден отборът заминава за Баку, където на 12 ноември от 13.00 ч. българско време ще изиграе първия си мач от квалификационния цикъл срещу домакините от Азербайджан.

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 ч. ще се изправят срещу състава на Украйна. Първият прозорец от квалификациите в група Е ще завърши с домакински двубой на 18 ноември от 19.00 ч. в „Арена Ботевград“, когато България ще приеме отбора на Черна гора.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.