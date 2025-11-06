Нейт Диаз обяви, че е приел реванш с Джейк Пол

Нейт Диаз и Джейк Пол може би се насочват към реванш, след като бившата звезда на UFC обяви, че е приел двубой срещу ютубъра-боксьор.

Във вторник вечерта Диаз публикува снимка в Инстаграм от първия си боксов мач с Пол от август 2023 г., придружена с надпис: „Двубоят е приет. Мъртъв си“. Припомняме, че в първата им среща Пол победи Диаз с единодушно съдийско решение.

Промоутърската компания на Пол, Most Valuable Promotions, все още не е направила официално изявление за следващия му съперник. Това се случва след пропадането на планирания за 14 ноември мач с шампиона в лека категория Джервонта „Танк“ Дейвис. Дейвис, който има история с обвинения в домашно насилие, отново е изправен пред подобни твърдения от бивша приятелка, която го обвинява в побой, отвличане и умишлено причиняване на емоционален стрес.

В свое изявление Пол осъди Дейвис, наричайки го „истински ходещ човешки боклук“. След провала на мача с Дейвис, в социалните мрежи се появиха няколко потенциални заместници. Сред тях беше и бившият шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану, който бързо отхвърли идеята, което доведе до разгорещена онлайн размяна на реплики с Пол.

Диаз, ветеран с 27 битки в UFC, записа първата си победа в бокса през юли 2024 г. срещу друг ветеран от ММА, Хорхе Масвидал. Професионалният му боксов актив е 1 победа и 1 загуба.