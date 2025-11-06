Натъпка го с лекарства и го прати на леда с температура - синът на легендарен руснак бил откаран с линейка

Александър Плюшченко е дванадесетгодишният син на легендарния руски фигурист Евгени. Той също се е посветил на спорта, който баща му обичаше, а и вече има редица успехи в кариерата си. По време на представлението "Спящата красавица" в Санкт Петербург той е трябвало да излезе на леда с температура от 39 градуса, а по-късно линейка го е откарала в болница. Твърди се, че баща му Евгени не е имал кой да го замести, затова го е изпратил на леда въпреки здравословните му проблеми. За това съобщи сайтът sport-express.ru.

"Цяла нощ имаше висока температура, сваляхме я, беше му зле, в ужасно състояние. Но нямахме избор, трябваше да кара кънки. Спомням си себе си – и аз съм карал кънки в такива ситуации. Майка му Яна правилно каза: 'Ами ако беше световно първенство и ти си в такова състояние? Няма друг вариант!' Разбира се, има и други методи, по-силни хапчета. Но го натъпкахме с всички възможни лекарства и той караше кънки като герой," заяви Плюшченко старши след шоуто.

Синът Александър обаче ден по-късно отрече информацията за хоспитализация след шоуто заради висока температура. "Здравейте на всички. Аз съм добре. Всички пишат, че линейка ме е откарала, но никъде не са ме карали, не съм бил в болница. Просто дойдоха да ме прегледат. Що се отнася до това, че излязох на шоуто с температура. Това беше мое лично решение, защото нямаше кой да ме замести. Освен това беше денят на 43-ия рожден ден на баща ми," каза той във видео в социалните мрежи.