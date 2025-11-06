Играчи на ПСЖ и Страсбург избраха Сенегал

Защитникът на Страсбург Мамаду Сар и нападателят на Пари Сен Жермен Ибрахим Мбайе направиха свой избор да играят за националния тим на Сенегал и бяха повикани от селекционера Пап Тиау за контролите с Бразилия (на 15 ноември в Лондон) и Кения (на 18 ноември в Анталия), които са част от подготовката на отбора за Купата на африканските нации, предаде Радио "Монте Карло". Двамата са родени и израснали във Франция, като са били национали в юношеските и младежките формации на "петлите".

17-годишният Мбайе е роден в Трап от мароканска майка и сенегалски баща, като въпреки малката си възраст Луис Енрике му дава шансове в ПСЖ, където има 25 мача с един гол и две асистенции. Той е най-младият играч в историята с официален мач за ПСЖ. Мамаду Сар е роден в Мартиг, като баща му е бившият национал на Сенегал Пап Сар, който играе на Световното първенство през 2002, а във Франция е носил екипите на Сент Етиен, Ланс и ФК Париж. Малкият Сар е собственост на Челси, като в момента играе като преотстъпен в Страсбург.

Снимки: Gettyimages