Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Отборът на Олимпиакос с българския национал Александър Везенков в състава си приема Партизан в супердерби от деветия кръг на Евролигата. Срещата е от 21:15 часа в "Двореца на Мира и Приятелството" в Пирея, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Под въпрос поради здравословни причини в състава на Олимпиакос с Еван Фурние, Никола Милутинов и Тайсън Уорд.



От тима на "гробарите" пък отпаднаха Джабари Паркър и Ваня Маринкович. Аут все още е гардът Карлик Джоунс, който е със сериозна контузия в петата.

Гръцкият гранд е на четвърто място във временното класиране с 5 победи и 3 загуби в сметката си.

Тимът воден от Желко Обрадович пък е на 17-о място в таблицата с баланс от 3 успеха и 5 поражения от началото на сезона.