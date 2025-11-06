Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Проблеми в Олимпиакос преди мача с Партизан

Проблеми в Олимпиакос преди мача с Партизан

  • 6 ное 2025 | 17:16
  • 117
  • 0
Проблеми в Олимпиакос преди мача с Партизан

Три от звезди на Олимпиакос - Еван Фурние, Никола Милутинов и Тайсън Уорд са под въпрос за мача с Партизан от деветия кръг на Евролигата. Тримата баскетболисти не са взели участие в последните тренировки на гръцкия гранд.

"Уорд пропусна тренировка поради заболяване, но е възстановен. Фурние се разболя вчера. Сега е тук, но няма да тренира и се надявам да бъде в състава за утрешния двубой. Същото важи и за Милутинов. Има треска като останалите. Имаме проблеми, но съм оптимист, че ще ги преодолеем", коментира старши треньорът Йоргос Барцокас, цитиран от специализираното издание eurohoops.net.

Барцокас разкри, че има шанс доскоро контузеният Кийнан Еванс да се завърне в състава за неделния мач срещу Кардица в гръцкото първенство.

"Много се радвам, че Еванс проведе две много добри тренировки. Чувства се добре", каза баскетболният специалист и добави: "Искам да бъда внимателен. Вярвам, че е в последния етап на възстановяването си и мисля, че ще дебютира в неделя."

За разлика от Кийнан Еванс, Мустафа Фал остава извън сметките, като се очаква да пропусне целия сезон, след като контузи лявото коляно в края на миналата кампания.

Олимпиакос заема четвърто място във временното класиране в Евролигата с актив от пет победи и три загуби.

Следвай ни:

Още от Евролига

Байерн Мюнхен е изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата

Байерн Мюнхен е изправен пред една от най-трудните серии от гостувания в историята на Евролигата

  • 6 ное 2025 | 15:24
  • 362
  • 0
Евролигата продължава с 5 мача от 9-ия кръг

Евролигата продължава с 5 мача от 9-ия кръг

  • 6 ное 2025 | 07:05
  • 2733
  • 0
Костас Слукас: Срамувах се от представянето ни, обещавам, че Панатинайкос ще се върне по-силен

Костас Слукас: Срамувах се от представянето ни, обещавам, че Панатинайкос ще се върне по-силен

  • 6 ное 2025 | 00:08
  • 1595
  • 0
Саша Обрадович: Изгубихме малко фокус и енергия в последната част

Саша Обрадович: Изгубихме малко фокус и енергия в последната част

  • 5 ное 2025 | 23:54
  • 1247
  • 0
Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

Атаман намеси Олимпиакос в коментара си за провала срещу Цървена звезда

  • 5 ное 2025 | 23:47
  • 1154
  • 0
Коди Милър-Макинтайър след боя над Панатинайкос: Трябва да завършваме мачовете по-добре

Коди Милър-Макинтайър след боя над Панатинайкос: Трябва да завършваме мачовете по-добре

  • 5 ное 2025 | 23:40
  • 810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 11795
  • 7
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 14971
  • 100
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 12589
  • 17
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 22649
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 11954
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 13877
  • 10