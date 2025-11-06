Проблеми в Олимпиакос преди мача с Партизан

Три от звезди на Олимпиакос - Еван Фурние, Никола Милутинов и Тайсън Уорд са под въпрос за мача с Партизан от деветия кръг на Евролигата. Тримата баскетболисти не са взели участие в последните тренировки на гръцкия гранд.

"Уорд пропусна тренировка поради заболяване, но е възстановен. Фурние се разболя вчера. Сега е тук, но няма да тренира и се надявам да бъде в състава за утрешния двубой. Същото важи и за Милутинов. Има треска като останалите. Имаме проблеми, но съм оптимист, че ще ги преодолеем", коментира старши треньорът Йоргос Барцокас, цитиран от специализираното издание eurohoops.net.

Барцокас разкри, че има шанс доскоро контузеният Кийнан Еванс да се завърне в състава за неделния мач срещу Кардица в гръцкото първенство.

"Много се радвам, че Еванс проведе две много добри тренировки. Чувства се добре", каза баскетболният специалист и добави: "Искам да бъда внимателен. Вярвам, че е в последния етап на възстановяването си и мисля, че ще дебютира в неделя."

За разлика от Кийнан Еванс, Мустафа Фал остава извън сметките, като се очаква да пропусне целия сезон, след като контузи лявото коляно в края на миналата кампания.

Олимпиакос заема четвърто място във временното класиране в Евролигата с актив от пет победи и три загуби.