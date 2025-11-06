Танзания уволни треньора месец преди Купата на африканските нации

Селекционерът на националния тим на Танзания Хемед Сулейман бе уволнен от футболната федерация на страната, като това става малко повече от месец преди началото на Купата на африканските нации. Той ще бъде заменен от аржентинеца Мигел Гамонди, който ще води отбора на Купата на африканските нации, която започва в Мароко на 21 декември и ще продължи до 18 януари.

Предшественикът на Сулейман - алжирецът Адел Амруш, който води Танзания от март 2023, бе уволнен след първия мач на КАН в Кот д'Ивоар през 2023. В момента той води националния отбор на Руанда и обвини Мароко, че "управлява африканския футбол" и се меси в избора на съдии и реденото на футболния календар, което му коства наказание от осем мача.

Tanzania fire football coach ahead of AfCON



Tanzania's football federation has fired its national team coach Hemed Suleiman just a month before the African Cup of Nations finals in Morocco



MORE: https://t.co/p3sxf6Dl3Y | #VisionSports pic.twitter.com/iasNcp51k1 — Vision Sport (@newvisionsport) November 6, 2025

Отборът на Танзания се класира за Купата на африканските нации за четвърти пореден път, но не спечели квота за Световното първенство през 2026, като бе изпреварен в групата си от Мароко и Нигер.

