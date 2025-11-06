Популярни
Танзания уволни треньора месец преди Купата на африканските нации

  • 6 ное 2025 | 16:37
  • 207
  • 0
Селекционерът на националния тим на Танзания Хемед Сулейман бе уволнен от футболната федерация на страната, като това става малко повече от месец преди началото на Купата на африканските нации. Той ще бъде заменен от аржентинеца Мигел Гамонди, който ще води отбора на Купата на африканските нации, която започва в Мароко на 21 декември и ще продължи до 18 януари.

Предшественикът на Сулейман - алжирецът Адел Амруш, който води Танзания от март 2023, бе уволнен след първия мач на КАН в Кот д'Ивоар през 2023. В момента той води националния отбор на Руанда и обвини Мароко, че "управлява африканския футбол" и се меси в избора на съдии и реденото на футболния календар, което му коства наказание от осем мача.

Отборът на Танзания се класира за Купата на африканските нации за четвърти пореден път, но не спечели квота за Световното първенство през 2026, като бе изпреварен в групата си от Мароко и Нигер. 

Снимки: Imago

