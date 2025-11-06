Девин Хейни преди битката с Брайън Норман: Ще победя със стил

Популярни
  • 6 ное 2025 | 16:15
  • 204
  • 0
Девин Хейни се готви да завладее полусредната категория в първия си двубой при 66-килограмовите. На 22 ноември той ще се изправи директно в мач за титлата срещу Брайън Норман-младши. Двамата боксьори дадоха интервю за "Ring Magazine", в което споделиха очакванията си за предстоящия сблъсък.

Хейни за преминаването в по-горна категория и директния двубой с Норман

„Просто не съм такъв човек, не съм такъв боец (който да приема подгряващ мач). Смятам, че той е най-добрият в категория до 66 килограма и какъв по-добър начин да превземеш една дивизия от това да се биеш с най-добрия"

Норман за причините да приеме битката с Хейни

„Защо да не искам да се бия с боец като него? Това е състезателният дух в мен, това е причината да съм шампион. Той казва, че е най-добрият, аз казвам, че съм най-добрият. Добре, нека излезем на ринга и да видим кой наистина е такъв.“

Хейни за това дали Норман не надценява възможностите си

„Разбира се. Мисля, че съм с класи над него. Смятам, че е добър боец, направил е каквото трябва срещу онези момчета, от Top Rank са свършили страхотна работа, като са го изправяли срещу правилните съперници. Но сега той се бие с истински боец, човек, който е на върха от дълго време, и просто ще му покажа, че съм с класи над него.“

Норман за това дали Хейни го подценява

„Не ме интересуват коефициентите на букмейкърите или нещо подобно. Що се отнася до това дали ме подценява, сигурен съм, че няма да подходи така, сигурен съм, че е възпитан по-добре. Сигурен съм, че и той знае какво го очаква. Сигурен съм, че ще се опита да направи всичко възможно, но каквото и да е, то няма да бъде достатъчно.“

