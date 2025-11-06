Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Следващият сезон в Бундеслигата ще стартира чак в края на август

  • 6 ное 2025 | 15:42
  • 102
  • 0
Следващият сезон 2026/27 в Бундеслигата ще започне по-късно от обичайното заради предстоящото световно първенство по футбол, съобщи Германската футболна лига в четвъртък. Първият кръг от новата кампания ще бъде на 28-30 август 2026 година, което е шест седмици след финала на Мондиала, който е на 19 юли в САЩ. Седмица по-рано в периода 21-24 август ще се изиграят двубоите от първия кръг за Купата на Германия, а на 22 август ще се проведе мачът за Суперкупата на страната.

Традиционно новият сезон в Бундеслигата започва около 20 август, а двубоите от първия кръг на Купата се играят в средата на август.

Зимната пауза през следващия сезон в Германия ще започне на 20 декември, а кампанията ще бъде подновена на 8 януари 2027 година. Финалният кръг за сезона ще се играе на 22 май 2027 година, а финалът за Купата ще бъде седмица по-късно - на 29 май.

