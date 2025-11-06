Ясен Радев се завръща на ринга на MAX FIGHT

Ясен Радев се завръща на професионалния ринг.

Бронзовият медалист от Световната купа по бокс в Астана, Казахстан (07.2025 г.) – Ясен Радев, ще направи своя втори мач при професионалистите на събитието MAX FIGHT 63 в София на 29-ти ноември. Софиянецът ще се изправи срещу македонеца Михаил Волкановски (2 победи, 1 загуба).

23-годишният състезател на БК „Левски“ дебютира на професионалния ринг преди повече от година и победи по точки Леотрим Реджепи.

„Олимпийският бокс все още е мой приоритет, но стъпка по стъпка вървим и към следващото ниво. Вярвам, че с труд и дисциплина ще постигнем големи успехи,“ споделя младият боксьор за мениджърите му "Alexeev Promotions".