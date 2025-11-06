Половината билети за Олимпиадата вече са продадени

Повече от половината билети за Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо вече са продадени, а до церемонията по откриването остават три месеца.

Организаторите на игрите от 6 до 22 февруари съобщиха за ДПА, че 850 000 от общо 1,6 милиона билета са изкупени. Около 50% от всички тях са били налични за по-малко от 100 евро.

По-голямо търсене има от Италия, следвана от Германия. Пропуските за хокей на лед, биатлон и ски бягане са с голямо търсене, а новият олимпийски спорт ски алпинизъм е почти разпродаден.

Също така няма повече индивидуални билети, а само пакетни оферти за различни спортове, включително ски алпийски дисциплини, кърлинг, ски скокове, бобслей и шейни.