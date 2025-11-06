Популярни
»
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
Половината билети за Олимпиадата вече са продадени

  • 6 ное 2025 | 15:03
  • 163
  • 0
Повече от половината билети за Зимните олимпийски игри през 2026 година в Милано и Кортина д'Ампецо вече са продадени, а до церемонията по откриването остават три месеца.

Организаторите на игрите от 6 до 22 февруари съобщиха за ДПА, че 850 000 от общо 1,6 милиона билета са изкупени. Около 50% от всички тях са били налични за по-малко от 100 евро.

По-голямо търсене има от Италия, следвана от Германия. Пропуските за хокей на лед, биатлон и ски бягане са с голямо търсене, а новият олимпийски спорт ски алпинизъм е почти разпродаден.

Също така няма повече индивидуални билети, а само пакетни оферти за различни спортове, включително ски алпийски дисциплини, кърлинг, ски скокове, бобслей и шейни.

Килде: Бях в инвалидна количка, а след 30 дни ще карам спускане

  • 6 ное 2025 | 14:50
  • 332
  • 0
Микаела Шифрин: Чувствам, че сме по-сплотени от всякога

  • 6 ное 2025 | 14:10
  • 361
  • 0
Световната шампионка по Биг Еър пропуска Олимпиадата?

  • 6 ное 2025 | 13:35
  • 217
  • 0
Легендарният Симон Аман направи първа стъпка към осмата си олимпиада

  • 6 ное 2025 | 12:51
  • 2894
  • 0
Александър Овечкин го направи! Стана първият играч с 900 гола в НХЛ!

  • 6 ное 2025 | 10:57
  • 4853
  • 2
Резултати от НХЛ

  • 6 ное 2025 | 07:41
  • 981
  • 0
Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 859
  • 0
Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 11783
  • 85
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 10589
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 19471
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 10432
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 10880
  • 7