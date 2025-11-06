Замбия замени Аврам Грант с асистента му

Замбия назначи бившия си защитник Моузес Сичоне за селекционер на националния отбор по футбол преди финалите за Купата на африканските нации следващия месец. Той заменя на поста Аврам Грант, който напусна броени седмици преди участието на страната в континенталния турнир в Мароко. 48-годишният Сичоне игра в Бундеслигата с ФК Кьолн и участва в три Купи на нациите като играч от 1988 до 2002 г. Той беше асистент на Грант и сега в щаба му влизат няколко бивши замбийски национали, включително бившият съотборник в Кьолн Андрю Синкала и Пърси Мутапа, който тренира Гийн Ийгълс в замбийската лига.

"Футболната асоциация на Замбия разгледа вариантите за треньор в краткосрочен план и реши да даде доверие на местни кадри, които имат голям международен опит“, се казва в изявление на федерацията.

Първата задача на Сичоне ще бъде приятелски мач срещу Южна Африка в Гкеберха на 15 ноември, а след това срещу Бурунди три дни по-късно.

Замбия е в Група А за Купата на нациите, която започва на 21 декември. В първите си три мача те ще се изправят срещу Коморските острови, Мали и домакина Мароко.

