  Sportal.bg
  Други спортове
  3. БСФШ прекрати Меморандума за сътрудничество с БФШ 2022

БСФШ прекрати Меморандума за сътрудничество с БФШ 2022

  • 6 ное 2025 | 14:15
  • 71
  • 0
БСФШ прекрати Меморандума за сътрудничество с БФШ 2022

Българската спортна федерация по шахмат съобщи, че напуска Меморандума за сътрудничество с Българска федерация по шахмат 2022, който двете страни подписаха през пролетта.

От БСФШ, която е член на Международната федерация по шахмат (ФИДЕ), посочиха като причина загубеното доверие, след като БФШ 2022 получи отново лиценз от Министерството на младежта и спорта, въпреки решението на Върховния административен съд, че то е било получено неправомерно.

FIDE наказва България заради спортния министър
FIDE наказва България заради спортния министър

"БСФШ прекратява Меморандума за сътрудничество с БФШ 2022 поради пълна загуба на доверие след тайно участие на БФШ 2022 в нова лицензионна процедура пред ММС.

Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) прекратява с незабавен ефект Меморандума за сътрудничество с Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022), подписан на 9 април 2025 година.

Решението е взето на основание чл. 8.3 от документа и се дължи на грубо неизпълнение и загуба на доверие в добросъвестността на БФШ 2022. Това стана необратимо след издаването на нов спортен лиценз от Министерството на младежта и спорта (ММС) на 30 септември 2025 година, без знанието и участието на БСФШ - в пряко противоречие с чл. 5 от Меморандума.

Дългоочакваното обединение в бг шахмата отново не се случи
Дългоочакваното обединение в бг шахмата отново не се случи

Вместо да изпълни решението на Върховния административен съд от 5 септември 2025 г. (дело № 320/2025 г.), което предвиждаше обединение на двете федерации, БФШ 2022 е участвала тайно в нова лицензионна процедура и е укрила получения лиценз. Тези действия са в разрез с духа и целите на подписания Меморандум.

Допълнително, становище на БФШ 2022 от 05.11.2025 г., адресирано до министър Иван Пешев, съдържа клеветнически и манипулативни твърдения срещу БСФШ, ФИДЕ, Европейския шахматен съюз (ЕШС) и националните състезатели. Това окончателно показва липсата на желание за партньорство и прави бъдещо сътрудничество невъзможно.

БСФШ заявява, че Меморандумът е прекратен и не произвежда правно действие, считано от датата на официалното уведомление, изпратено до БФШ 2022 и ММС.

Отпадат всички ангажименти, свързани с общ календар и координация.

БСФШ остава единствената международно призната федерация по шахмат в България, член на ФИДЕ и Европейския шахматен съюз (ЕШС).

Турнирите, организирани от непризнатата БФШ 2022, няма да бъдат отчитани за международен рейтинг.

Доверието между партньори е основа на всяко сътрудничество. Когато то бъде заменено с тайни действия и клевети, Меморандумът губи смисъл. Ние избираме законността и прозрачността пред задкулисието и фалша", се казва в декларацията на БСФШ.

През изминалата седмица председателят на БФШ 2022 Васил Антонов предложи обединение на двете шахматни федерации, което обаче бе отказано от председателя на БСФШ Милен Василев.

