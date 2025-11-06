Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое се раздели с американката Елизабет Елиът

Берое се раздели с американката Елизабет Елиът

  • 6 ное 2025 | 13:55
  • 156
  • 0
Берое се раздели с американката Елизабет Елиът

Женският баскетболен Берое се раздели с Елизабет Елиът, която бе привлечена в началото на сезона,  съобщиха от клуба на своята официална страница.

Американката записа пет срещи в Еврокъп за Берое, записвайки средно по 13.0 точки, 6 борби и 1.8 асистенции.

"Лиз, благодарим ти за съвместната работа и времето прекарано в Стара Загора. Пожелаваме ти здраве и много успехи в Испания!", написаха от старозагорския клуб.

Американската баскетболистика бе най-полезна за тима си в снощния двубой срещу швейцарския Фрибург от турнира Еврокъп. Елизабет Елиът се отличи с "дабъл-дабъл" от 38 точки и 13 борби за Берое, като добави и 2 асистенции.

