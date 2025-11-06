Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. 70 българи ще стъпят на татамито на Балканското по карате

70 българи ще стъпят на татамито на Балканското по карате

  • 6 ное 2025 | 13:46
  • 177
  • 0
70 българи ще стъпят на татамито на Балканското по карате

Състезателите от националния отбор, треньори и рефери заминаха за участие в Балканското първенство по карате за кадети, юноши и мъже/жени до 21 години, което ще се проведе от петък до неделя в Риека (Хърватия).

Делегацията включва над 70 състезатели от почти всички клубове в страната, които ще се борят за медалите на ката и на кумите заедно с връстниците си от Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Гърция, Косово, Черна гора, Република Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словения и Турция.

Заявени са 1 230 спортисти от 13 държави, съобщават от Българска национална федерация по карате.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Бивш шампион на UFC e арестуван за шести път тази година

Бивш шампион на UFC e арестуван за шести път тази година

  • 5 ное 2025 | 17:45
  • 2135
  • 1
Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

Драгомир Петров отново в битка на SENSHI

  • 5 ное 2025 | 16:04
  • 523
  • 0
Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

Даниел Гецов е амбициран да търси нокаут на MAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:33
  • 740
  • 0
Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

Емил Незиров се завръща за битка на МAX FIGHT 63

  • 5 ное 2025 | 13:21
  • 524
  • 0
Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

Майкъл Чандлър и Дъстин Порие се присъединяват към холивудска продукция

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 574
  • 0
MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

MVP и Netflix отмениха битката между Джейк Пол и Джервонта Дейвис

  • 5 ное 2025 | 11:18
  • 1167
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10274
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8445
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16119
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9080
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7297
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7859
  • 1