  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

  • 6 ное 2025 | 13:36
  • 172
  • 0
Баскетбол от ББЛ на живо по sportbg.bg

Баскетболната програма на sportbg.bg за тази седмица включва ежедневно дербита от ББЛ.

четвъртък 13-ное-2025 19:15 Жени Запад Спортист Своге 1959 Ж Локомотив София Ж Локомотив София

четвъртък 13-ное-2025 19:30 Жени Запад Ботев 2012 Ж Национал Сандански Ж Триадица София

четвъртък 13-ное-2025 20:45 Жени Запад Гейм ОН Вайпърс Локомотив София

четвъртък 13-ное-2025 21:30 В Запад The Throwers Волтрон Триадица София

петък 14-ное-2025 21:30 В Запад Лъвовете 2013 Шампион 2006 Триадица София

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

