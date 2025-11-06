Световната шампионка по Биг Еър пропуска Олимпиадата?

Световната шампионка в дисциплината Биг Еър в ските свободен стил Флора Табанели може да пропусне Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо в началото на следващата година заради контузия в коляното, която е получила по време на тренировка в Австрия, съобщиха от Италианската ски федерация.

17-годишната Табанели е получила травма при скок по време на тренировъчния лагер на тима в Щубай, Австрия. От италианския щаб все пак се надяват, че става дума само за разтежение и няма нищо скъсано, тъй като това ще означава и край на надеждите на Табанели за участие на домашната Олимпиада. Повече яснота около състоянието ѝ обаче ще има в близките дни, когато тя ще премине обстойни изследвания в Милано.

Очакванията на всички в Италия са младата Табанели да бъде сред най-сериозните претенденти за олимпийската титла, ако успее да се състезава.