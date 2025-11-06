Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Легендарният Симон Аман направи първа стъпка към осмата си олимпиада

Легендарният Симон Аман направи първа стъпка към осмата си олимпиада

  • 6 ное 2025 | 12:51
  • 2311
  • 0
Легендарният Симон Аман направи първа стъпка към осмата си олимпиада

Четирикратният олимпийски шампион по ски скокове Симон Аман направи първа стъпка към участие в осмите си зимни игри, след като 44-годишният състезател беше номиниран в отбора на Швейцария за първите три състезания от Световната купа.

Аман беше сред петимата швейцарски състезатели, избрани за откриващия турнир от 21 до 23 ноември в Лилехамер (Норвегия) и за следващите стартове в Швеция и Финландия след тренировъчен лагер в Германия, пише ДПА.

Той спечели златни медали на малка и голяма шанца на Игрите през 2002 и 2010 година след олимпийския си дебют през 1998-а. Сега ще му трябват добри представяния на Световната купа, за да се класира за осмата си олимпиада от 6 до 22 февруари 2026-а в Милано и Кортина д'Ампецо.

Аман е един от двамата ветерани, състезаващи се в този спорт, другият е 53-годишният японец Нориаки Касаи, който наскоро участва за националния отбор за Континенталната купа от второ ниво.

Касай, който спечели олимпийско сребро на 41-годишна възраст през 2014-а, ще се надява на добри резултати, за да си осигури място в отбора за Световната купа и евентуално на деветите си игри в Италия.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 ное 2025 | 07:41
  • 957
  • 0
Лаура Далмайер влязла в историята през 2017-а, защото убедила лекарите си да я пуснат

Лаура Далмайер влязла в историята през 2017-а, защото убедила лекарите си да я пуснат

  • 5 ное 2025 | 17:07
  • 1667
  • 0
Олимпийски медалист по бобслей сложи край на кариерата си

Олимпийски медалист по бобслей сложи край на кариерата си

  • 5 ное 2025 | 15:29
  • 550
  • 0
Камила Валиева поднови тренировки след наказанието за допинг

Камила Валиева поднови тренировки след наказанието за допинг

  • 5 ное 2025 | 15:10
  • 820
  • 0
Фейгин влиза в олимпийския сезон с образи на змия и вампир

Фейгин влиза в олимпийския сезон с образи на змия и вампир

  • 4 ное 2025 | 16:05
  • 569
  • 0
Две танцови двойки ще представят България на "Денкова-Стависки къп"

Две танцови двойки ще представят България на "Денкова-Стависки къп"

  • 4 ное 2025 | 13:10
  • 910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 10243
  • 62
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 8401
  • 11
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 16043
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 9051
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 7250
  • 10
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 7797
  • 1