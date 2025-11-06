Легендарният Симон Аман направи първа стъпка към осмата си олимпиада

Четирикратният олимпийски шампион по ски скокове Симон Аман направи първа стъпка към участие в осмите си зимни игри, след като 44-годишният състезател беше номиниран в отбора на Швейцария за първите три състезания от Световната купа.

Аман беше сред петимата швейцарски състезатели, избрани за откриващия турнир от 21 до 23 ноември в Лилехамер (Норвегия) и за следващите стартове в Швеция и Финландия след тренировъчен лагер в Германия, пише ДПА.

Той спечели златни медали на малка и голяма шанца на Игрите през 2002 и 2010 година след олимпийския си дебют през 1998-а. Сега ще му трябват добри представяния на Световната купа, за да се класира за осмата си олимпиада от 6 до 22 февруари 2026-а в Милано и Кортина д'Ампецо.

Аман е един от двамата ветерани, състезаващи се в този спорт, другият е 53-годишният японец Нориаки Касаи, който наскоро участва за националния отбор за Континенталната купа от второ ниво.

Касай, който спечели олимпийско сребро на 41-годишна възраст през 2014-а, ще се надява на добри резултати, за да си осигури място в отбора за Световната купа и евентуално на деветите си игри в Италия.