Александър Овечкин го направи! Стана първият играч с 900 гола в НХЛ!

Александър Овечкин отбеляза гол номер 900 в кариерата си в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), а Вашингтон Кепиталс победи с 6:1 Сейнт Луис Блус в мач от редовния сезон. Така столичани се изкачиха на втората уайлдкард позиция в Източната конференция със седем победи и 15 точки.
Антони Бовилие и Том Уилсън се разписаха по два пъти, а Джон Карлсън завърши с гол и асистенция и столичани спряха серията си от четири мача без победа. Джейкъб Чикрин завърши двубоя с три асистенции и Логан Томпсън направи 23 спасявания, а за Блус точен бе Алексе Торопченко.
Овечкин достигна до границата от 900 попадения с рядко виждан гол в хокея. Удар на Чикрин бе отразен и се отби в мантинелата, след което шайбата попадна на стика на руснака. Без да се бави, той стреля с бекхенд с гръб към вратата и улови Джордан Бинингтън извън позиция, за да вкара за 2:0 в началото на втората третина.
Попадението на Овечкин спря мача за дълго празнуване на Капс и всички в залата във Вашингтон. Руснакът вече има шест попадения повече от легендата Уейн Грецки, чийто рекорд подобри през месец април тази година. Той навърши 40 години на 17 септември и все още има шанс да премине границата от хиляда попадения в НХЛ.
Също с 15 точки, но в Западната конференция, е Чикаго Блекхоукс. Тайлър Бертуци отбеляза хеттрик и Спенсър Найт направи 43 спасявания за победа с 5:2 в гостуване срещу Ванкувър Канъкс, с което "Черните ястреби" спряха серия от три поражения в НХЛ и 11 мача без успех срещу този съперник.
Иля Микейев и Конър Бедард също се разписаха за Чикаго, а за Ванкувър, който отстреля съперника с 45-28 удара, точни бяха Аату Рати и Евандър Кейн в края.
Джон Таварес стана 49-ият играч в НХЛ с 500 гола в кариерата си, след като вкара в последната третина за успеха на Торонто Мейпъл Лийфс с 5:3 срещу Юта Мамът в друг мач от редовния сезон. Канадският център, Уилям Нюландер, Матиас Мачели и Матю Найс завършиха с по гол и асистенция, а Остин Матюс заби петата шайба за третата поредна победа на Торонто.
Майкъл Каркони, Михаил Сергачов и Дилан Гънтър отбелязаха попаденията за Мамът, които са с победа и поражение в средата на серия от четири гостувания.
Назем Кадри бе точен в мач номер 1000 в кариерата си и Калгари Флеймс спечели с 5:1 срещу Кълъмбъс Блу Джакетс. Морган Фрост и Блейк Коулман дадоха преднина на канадците още в първите 92 секунди на мача, а Адам Клапка и Микаел Беклунд вкараха останалите голове. Дъстин Уулф отрази 42 удара, 22 от които в последната третина.