Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

  • 6 ное 2025 | 10:42
  • 157
  • 0
Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

Европейската атлетика официално ратифицира времето от 3:36.72 минути, постигнато от французина Пол Анселмини, като нов европейски рекорд в зала за мъже под 23 години. Постижението е записано на 15 февруари в Lyon, Франция.

Френската федерация по лека атлетика е била уведомена с писмо от изпълнителния директор на Европейската атлетика Кристиан Милц.

Анселмини се радва на успешен сезон, като достигна до финала на 1500 метра на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025. През юли той спечели и сребърен медал в същата дисциплина на Европейското първенство за атлети под 23 години в Берген 2025.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Националните шампионати по многобой се завръщат като самостоятелни първенства

Националните шампионати по многобой се завръщат като самостоятелни първенства

  • 5 ное 2025 | 15:49
  • 674
  • 0
Обявиха финалистите за "Атлет на годината“ за 2025 г.

Обявиха финалистите за "Атлет на годината“ за 2025 г.

  • 4 ное 2025 | 19:50
  • 4175
  • 0
Скжишовска се цели в медали и рекорди през 2026 г.

Скжишовска се цели в медали и рекорди през 2026 г.

  • 4 ное 2025 | 19:36
  • 1344
  • 0
Спринтьорът, подобрил рекорд на Юсейн Болт, е наказан за четири години

Спринтьорът, подобрил рекорд на Юсейн Болт, е наказан за четири години

  • 4 ное 2025 | 17:11
  • 25729
  • 5
Коу подкрепя включването на крос-кънтрито в олимпийската програма през 2030 г.

Коу подкрепя включването на крос-кънтрито в олимпийската програма през 2030 г.

  • 4 ное 2025 | 15:52
  • 875
  • 0
По стъпките на британските героини в седмобоя: Абигейл Паулет мечтае за олимпийски медал

По стъпките на британските героини в седмобоя: Абигейл Паулет мечтае за олимпийски медал

  • 4 ное 2025 | 14:48
  • 355
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

Разклатеният Лудогорец с труден мач в Унгария

  • 6 ное 2025 | 07:20
  • 7183
  • 45
Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

Благо Георгиев в "Моята история": Уволниха Гулит заради мен, а луд късмет ме спаси от тежко наказание в Германия

  • 6 ное 2025 | 09:00
  • 3196
  • 4
Галатасарай със сензационен план за Меси

Галатасарай със сензационен план за Меси

  • 6 ное 2025 | 09:35
  • 7472
  • 4
Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

Време е за четвъртия кръг в Лига Европа

  • 6 ное 2025 | 07:36
  • 6143
  • 0
Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

Янев повтаря титулярния състав от последните два мача и срещу Левски?

  • 6 ное 2025 | 10:36
  • 1385
  • 0
Хулио Веласкес умува за Куршума

Хулио Веласкес умува за Куршума

  • 6 ное 2025 | 10:51
  • 979
  • 0