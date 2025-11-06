Ратифицираха европейския рекорд на Анселмини

Европейската атлетика официално ратифицира времето от 3:36.72 минути, постигнато от французина Пол Анселмини, като нов европейски рекорд в зала за мъже под 23 години. Постижението е записано на 15 февруари в Lyon, Франция.

Френската федерация по лека атлетика е била уведомена с писмо от изпълнителния директор на Европейската атлетика Кристиан Милц.

Анселмини се радва на успешен сезон, като достигна до финала на 1500 метра на Европейското първенство в зала в Апелдорн 2025. През юли той спечели и сребърен медал в същата дисциплина на Европейското първенство за атлети под 23 години в Берген 2025.

Следвай ни:

Снимки: Imago