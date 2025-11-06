Болт, Дуплантис и нова ера: леката атлетика гледа към своето Ultimate бъдеще

Когато Юсейн Болт излезе на сцената на Ultimate Media Party в Токио, тълпата изригна, сякаш преживяваше отново гръмотевиците от Пекин и Лондон. Но този път светкавицата не идваше от краката му, а от нова искра за леката атлетика. Обявен за първата Ultimate легенда на спорта, Болт предаде щафетата – символично, ако не и буквално – на ново поколение, готово да предефинира какво означава да си най-добрият.

Първият Световен шампионат на World Athletics Ultimate, който ще се проведе в Будапеща от 11 до 13 септември 2026 г., обещава да промени облика на леката атлетика: три дни, без серии, без втори шанс – само най-добрите атлети в света, които се състезават директно за титлата Ultimate шампион. За Болт, чието име отдавна е синоним на величие, тази иновация не е отклонение, а дългоочаквана еволюция.

"Всеки друг спорт се е развивал и променял през годините“, каза Болт, като характерната му усмивка премина в размисъл. "Прекрасно е да видя как леката атлетика се движи в тази посока и опитва нещо различно. Това ще бъде голямо събитие; титла, която хората ще уважават години напред.“

Това е еволюция, изградена върху смелост – както в дизайна, така и в духа. Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис, обявен за първата Ultimate звезда, е сред най-големите поддръжници на идеята.

"Супер развълнуван съм“, каза той. "Това е смело, изпълнено с екшън и, честно казано, е крайно необходима стъпка за атлетиката. Вярвам в продукта, защото ни дава шанс да представим нашия спорт по нов, вълнуващ начин.“

За шведа, който вече притежава множество олимпийски и световни златни медали, Будапеща представлява нещо повече от поредната титла – това е шанс да впише името си в нов пласт от историята.

"Ако спечеля, ще имам нещо, което дори Юсейн няма да има“, каза Дуплантис с усмивка. "Това ще бъде върхът на нашия сезон. Всеки атлет ще влезе в състезанието с гордост, защото не става въпрос само за теб – ти представяш страната си, спорта си и това, което предстои.“

Това "следващо“ може да е точно онова, което спортът търси: сцена, създадена за глобална аудитория, с по-кратки формати, ясни сюжети и по-високи залози. Както се изрази Болт: "Става въпрос за събирането на най-добрите от най-добрите – да направим гледането по-лесно, по-вълнуващо и да покажем на света какво наистина имаме.“

Многократният олимпийски и световен шампион в тройния скок Крисчън Тейлър е на същото мнение. Въпреки че се е оттеглил от състезателна дейност, ентусиазмът му за иновации не е намалял.

"Като бивш атлет, завиждам“, засмя се той. "За забавление, за ангажираност на феновете – това е фантастично. Не можем да продължаваме да правим едно и също. Трябва да опитаме и това е страхотно усилие. Ще бъде историческо шоу.“

Тейлър вижда възможност и в самата структура – сезон, изграден около един-единствен, драматичен връх. "Това дава на атлетите нещо, за което да се вълнуват“, каза той. "Да достигнат върхова форма за този момент. Финансово също е огромно. Но повече от това, титлата Ultimate шампион – това е нещо могъщо.“

Сред тези, които вече имат сигурно място в Будапеща, е Теа Лафонд от Доминика, която бе коронясана за олимпийска шампионка в тройния скок в Париж. За нея Ultimate шампионатът обещава не само състезание, но и връзка.

"Мисля, че става въпрос за достъпността“, обясни тя. "Това позволява на феновете да се свързват с нас по-лесно – да ни видят като хора със семейства, с истории. И обожавам формата "всичко или нищо“. Има напрежение, но е забавно – както за нас, така и за публиката.“

Лафонд също похвали финансовата структура на събитието, наричайки я "безценна“. "Имало е времена, когато на атлетите не се е плащало това, което заслужават“, каза тя. "Знанието, че ще дадеш всичко от себе си и ще получиш гарантирано възнаграждение – това променя всичко.“

Сали Пиърсън, олимпийската шампионка на 100 метра с препятствия от 2012 г., а сега треньор, подкрепи това мнение от гледна точка на поколенията. "Иска ми се да имах нещо подобно“, призна тя. „Това е знак на уважение – да събереш само най-добрите. Светът се променя бързо и нашият спорт трябва да е в крак с времето. Следващото поколение ще бъде движещата сила.“

И може би това е върховното послание на Ultimate Party: празник не само на носталгията, но и на обновлението. Болт, Дуплантис, Лафонд, Тейлър, Пиърсън – легенди и звезди в една зала, обединени от една идея. Леката атлетика не е приключила с развитието си.

