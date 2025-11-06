Популярни
  2. Китай
  3. Новият селекционер на Китай е бивш съотборник на Даниел Боримиров, Станислав Ангелов и Димитър Рангелов

  • 6 ное 2025 | 10:19
  • 389
  • 0
Бившият халф Шао Цзяи бе назначен на поста селекционер на китайския национален отбор по футбол, съобщава агенция Ройтерс. Той е първият гражданин на страната на позицията от три години насам, когато неговият бивш съотборник Ли Сяопън бе освободен от местната федерация. Шао заменя на поста сърбина Деян Дурджевич, който бе временно изпълняващ длъжността след уволнения през юни Бранко Иванкович. Това се случи след отпадането на отбора от световните квалификации по футбол за САЩ, Канада и Мексико 2026. Финалите през 2002 в Япония и Република Корея остават последният турнир, на който страната е присъствала.

Китайската футболна федерация (КФА) обясни, че е прегледала няколко кандидатури на чуждестранни треньори, но се е спряла на 45-годишния Шао.

"Разгледахме обстойно свършената работа от скорошни национални селекционери и претеглихме настоящото състояние на футбола за мъже в Китай. Предвид начертаните планове за дългосрочно развитие на мъжкия футбол в Китай, КФА реши да назначи Шао Цзяи", съобщава федерацията.

Шао е изиграл 40 мача за Китай в началото на новото хилядолетие и има дългосрочен престой в германския футбол с Мюнхен 1860 (2002-2006) и Енерги Котбус (2006-2011). В двата клуба той е бил съотборник с бившите футболисти на Левски Даниел Боримиров, Станислав Ангелов и Димитър Рангелов. 

Шао също така е работил с Александър Янкович, когато сърбинът водеше различни формации и представителния тим на Китай между 2018 и 2024. За последно той бе старши треньор на местния Циндао.  

