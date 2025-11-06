Сезонът приключи за центъра на Юта Джаз Уокър Кеслър

Центърът на Юта Джаз Уокър Кеслър ще пропусне останалата част от сезона поради контузия на лявото рамо, която налага да се извърши операция, обявиха от отбора от НБА.

Кеслър ще се подложи на процедура за възстановяване на разкъсване на лабрума в четвъртък в Лос Анджелис.

Баскетболистът започна силно в петте мача този сезон, като постигна средно по 14.4 точки при 70,3% успеваемост при стрелба, както и 10.8 борби и 1.8 чадъра на мач.

Той откри този сезона с 22 точки и 9 борби при победата над Лос Анджелис Клипърс, а след това се отличи с 25 точки и 11 борби при успеха над Финикс Сънс, съобщава АП.

