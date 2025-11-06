Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Магичен Дончич изведе Лейкърс до победа в трилър срещу Спърс

Магичен Дончич изведе Лейкърс до победа в трилър срещу Спърс

  • 6 ное 2025 | 09:27
  • 205
  • 0
Магичен Дончич изведе Лейкърс до победа в трилър срещу Спърс

С доминиращо представяне на Лука Дончич, който записа 35 точки, 13 асистенции, 9 борби и 5 откраднати топки, Лос Анджелис Лейкърс оцеля и надви Сан Антонио Спърс със 118:116 за петата си поредна победа в НБА.

Мачът в Града на ангелите се превърна в истинска драма, а Лейкърс го завършиха със серия от 21:10. Спърс получиха последен шанс, когато Маркъс Смарт извърши нарушение при вкарване на топката от странична линия след кош на Кели Олиник при оставащи 1.2 секунди. В развитието на атаката Джъстин Шампейни спечели фаул при опит за стрелба отблизо. Той обаче пропусна и двата наказателни удара.

Диандре Ейтън добави 22 точки и 10 борби за Лейкърс, които продължиха впечатляващия си старт на сезона с голям обрат от -9 точки в средата на четвъртата част. Дончич отбеляза осем точки в последната четвърт, включително ключова тройка, която даде преднина на отбора му при оставащи 2:31 минути до края.

За Спърс, които претърпяха втора поредна загуба след старт 5-0, Виктор Уембаняма записа 19 точки и 8 борби, преди да бъде наказан 1:39 минути преди края.

Дончич, въпреки неточната си стрелба (9/27 от игра), имаше ключова роля за успеха заради многостранния си принос в мача, белязан от много фаулове и отсъстващи играчи, сред които и Остин Рийвс, пропуснал втора поредна среща заради контузия в подколянното сухожилие,

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

