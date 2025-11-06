Популярни
Индепендиенте Ривадавия сломи Архентинос Хуниорс и грабна Копа Аржентина

  • 6 ное 2025 | 08:16
  • 1151
  • 0
Индепендиенте Ривадавия сломи Архентинос Хуниорс и грабна Копа Аржентина

Индепендиенте Ривадавия е носителят на Купата на Аржентина за 2025 г.! Това стана факт, след като този отбор надви тима на Архентинос Хуниорс със 7:5 в големия финал тази нощ. Двубоят завърши при равенство 2:2 в рамките на редовното време, а при дузпите играчите от Ривадавия надделяха с 5:3.

Алекс Арсе изведе отбора на Индепендиенте Ривадавия в 9-ата минута, а Матиас Фернандес покачи в 62-рата. Така победителят започна да изглежда ясен около половин час преди края, но в 64-ата минута Алан Лескано намали, а дълбоко в добавеното време – в 97-ата минута – Ерик Годой изравни.

Така се стигна до рулетката с дузпите, която обезсмисли късното изравняване на тима на Архентинос Хуниорс. От бялата точка бяха точни техните футболисти Алан Лескано, Ернан Лопес и Лаутаро Джаконе, но Томас Молина пропусна, което се оказа решаващо.

Изпълнителите на Индепендиенте Ривадавия пък вкараха всичките си пет изпълнения, което доведе до триумфа. Големите герои се казваха Лусиано Гомес, Иван Виялба, Николас Ретамар, Шейко Щудер и Себастиан Вия.

