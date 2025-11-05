Берое загуби от швейцарки в Еврокъп след здрава битка

Берое Стара Загора загуби от Фрибург със 74:78 (14:14, 19:27, 22:15, 19:22) като гост в Швейцария в среща от петия кръг в Група L на баскетболния турнир Еврокъп за жени. Поражението беше пето поредно за българския тим и го остави на последното, четвърто място във временното класиране, докато Фрибург постигна трети успех от петте си мача до момента и оглавява подреждането. Берое направи добър мач и не се отказа до самия финал да преследва успеха.

Първите два тима от всяка група, плюс четири от най-добрите трети ще продължат към плейофите в надпреварата.

Съперниците изиграха много оспорвана първа част, в която разликата не надвиши 3 точки, а след 10 минути резултатът бе равен - 14:14. Берое поведе с 23:20 след кош на Златка Маданкова, но домакините направиха серия от 7 безответни точки и обърнаха до 27:23 в своя полза. Швейцарският състав задържа водачеството, а до края на първото полувреме увеличи аванса си до 8 точки - 41:33. До почивката най-полезна за отбора от Стара Загора беше Елизабет Елиът, която беше с 18 точки и 7 борби на сметката си.

Берое стратира отлично второто полувреме и със серия от 10:2 стигна до равенство - 43:43 след три минути игра. Фрибург пак излезе напред със 7 точки при 56:49, но българският отбор съкрати изоставането си до само точка - 55:56 преди финалния период. Баскетболистките на Берое дръпнаха със 7 точки при 67:60, фиксирани с кош на Елиът при оставащи пет минути. Домакините отговориха със серия от 8:0 и си върнаха преднината за 68:67, като удържаха водачеството до края.

Елизабет Елиът се отличи с "дабъл-дабъл" от 38 точки и 13 борби за Берое, като добави и 2 асистенции. Валерия Алексиева и Кайла Купър реализираха по 12 точки, като първата добави 3 борби и 5 асистенции, а втората - 5 борби и 4 асистенции.

За победителните най-резултатна беше Ниа Клоден с 27 точки.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп отборът на Берое ще гостува на френския Вилньов д'Аск на 26 ноември. Преди това, на 22 ноември, старозагорки ще изиграят мача си като гост на Рилски спортист от втория кръг на българското баскетболно първенство при дамите.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Facebook

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.