  Ботев (Пловдив)
  Огромен интерес към книгата на Петър Зехтински на "Колежа"

Огромен интерес към книгата на Петър Зехтински на "Колежа"

  • 5 ное 2025 | 20:03
  • 539
  • 0

Огромен интерес сред "жълто-черните" предизвика представянето на автобиографичната книга на великия Петър Зехтински. Стотици фенове от различни поколения посетиха клубния фен магазин на Ботев (Пловдив), а срещата продължи далеч над предвиденото време.

Петър Зехтински: Служебната победа не ме радва, но в този момент трите точки са златни
Петър Зехтински: Служебната победа не ме радва, но в този момент трите точки са златни

Ботевистите не пропуснаха да се снимат и с "жълто-черните" сърца Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев. Всички пожелаха на великия Зико крепко здраве, а на настоящите футболисти - победа в предстоящия сблъсък в петък.

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

Венци Стефанов: Паднахме се срещу може би най-добрия отбор

  • 5 ное 2025 | 14:29
  • 28354
  • 16
Берое ще тренира на базата на Верея

Берое ще тренира на базата на Верея

  • 5 ное 2025 | 14:27
  • 853
  • 0
Билетите за България - Грузия вече са в продажба

Билетите за България - Грузия вече са в продажба

  • 5 ное 2025 | 14:11
  • 982
  • 3
Лудогорец пристигна в Унгария

Лудогорец пристигна в Унгария

  • 5 ное 2025 | 14:05
  • 1060
  • 1
Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента
  • 5 ное 2025 | 13:56
  • 3075
  • 5

Треньорът на Витоша (Бистрица): Падна ни се най-добрият отбор в България в момента

  • 5 ное 2025 | 13:56
  • 3075
  • 5
Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

Цветомир Найденов съжалява, че ЦСКА 1948 и Левски се разминаха за Купата

  • 5 ное 2025 | 13:29
  • 8411
  • 21
Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

Край! Феновете на Левски изкупиха всички билети за дербито с ЦСКА

  • 5 ное 2025 | 18:12
  • 17896
  • 63
Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

Живондов: Лудогорец се нуждае от това да започне да печели

  • 5 ное 2025 | 19:41
  • 5527
  • 8
Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

Карабах 2:2 Челси, резервата Гарначо изравни

  • 5 ное 2025 | 20:31
  • 3411
  • 3
Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

Съставите на Манчестър Сити и Борусия (Д)

  • 5 ное 2025 | 20:52
  • 180
  • 0
Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата
  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 12284
  • 4

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 12284
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 20:00
  • 523582
  • 29