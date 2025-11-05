Огромен интерес към книгата на Петър Зехтински на "Колежа"

Огромен интерес сред "жълто-черните" предизвика представянето на автобиографичната книга на великия Петър Зехтински. Стотици фенове от различни поколения посетиха клубния фен магазин на Ботев (Пловдив), а срещата продължи далеч над предвиденото време.

Ботевистите не пропуснаха да се снимат и с "жълто-черните" сърца Тодор Неделев, Николай Минков и Ивайло Видев. Всички пожелаха на великия Зико крепко здраве, а на настоящите футболисти - победа в предстоящия сблъсък в петък.