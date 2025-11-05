Популярни
Бивш шампион на UFC e арестуван за шести път тази година
  • 5 ное 2025 | 17:45
  • 593
  • 0
Легендата на UFC, Би Джей Пен, беше арестуван и впоследствие освободен под гаранция, като му предстои да се яви в съда през декември.

Бившият шампион на UFC беше задържан за шести път през 2025 г., след като полицията го арестува по обвинения в нападение, извършено сутринта на 4 ноември. Полицията на остров Хавай е арестувала Пен по обвинение в нападение от трета степен. По-късно той е бил освободен срещу гаранция от 1000 долара.

„В 1 часа сутринта полицията се отзова на сигнал за нападение в жилище на улица „Каноа“ в Хило“, се казва в изявление на властите. „45-годишният пострадал мъж съобщи, че Пен го е удрял и ритал многократно, преди жертвата да успее да напусне мястото и да се свърже с полицията. По-късно пострадалият е потърсил медицинска помощ за нараняванията си в медицински център „Хило Бениоф“.“

„В 11:50 ч. служителите на реда откриха Пен на улица „Лехуа“ в Хило, където той беше арестуван без инциденти“, допълват от полицията.

46-годишният Пен трябва да се яви за първоначално изслушване в съда в Хило на 2 декември.

Това е поредният инцидент в дълга поредица от обезпокоителни събития, свързани с бившия шампион на UFC в лека и полусредна категория.

През 2025 г. той е бил арестуван многократно, предимно по обвинения в насилие над член на семейството или домакинството, както и за нарушаване на ограничителна заповед, издадена срещу него от собствената му майка. Лорейн Шин, майката на Пен, първоначално е поискала ограничителната заповед след арестите на сина ѝ по обвинения в насилие след скандали между тях у дома.

Шин обвинява Пен в „изключителен психологически тормоз“, след като той започва да твърди, че семейството му е било „убито“ и заменено с клонинги.

