Алекса Аврамович близо до завръщане в игра

Очаквайте от 19:30: Живондов и Недялков с прогнози за гостуването на Ференцварош в Лига Европа
  • 5 ное 2025 | 17:44
Сръбският национал Алекса Аврамович е близо до завръщането си на терена, съобщава BasketNews. 31-годишният гард все още не е дебютирал за новия си отбор Дубай, след като контузи коляното си точно преди началото на сезон 2025/2026.

Първоначалните очаквания бяха Аврамович да се върне в игра между декември и януари, но възстановяването му върви по-бързо и той може се появи на терена в предстоящите няколко седмици.

Алекса Аврамович подписа тригодишен договор с Дубай през лятото.

Към момента новакът в Евролигата заема 14-о място във временното класиране на турнира с актив от три победи и пет загуби, но продължава без поражение в Адриатическата лига, където записа пет поредни успеха.

Снимки: Imago

