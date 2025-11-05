Шей Гилджъс-Алекзандър с историческо постижение

Лидерът на шампиона на НБА Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър продължава да твори история с екипа на "Гръмотевиците". При победата на ОКС със 127:106 над ЛА Клипърс 27-годишният гард записа 80-ия си пореден мач от редовния сезон с 20 или повече точки. Така той се изкачи на трето място и изпревари в класацията за най-много последователни срещи от редовния сезон на НБА с 20 или повече токчи легендата Оскар Робинсън.

Недостижим на върха по този показател е Уилт Чембърлейн с две отделни серии от 126 и 92 мача с по 20 или повече точки.

Оклахома Сити започна сезона в НБА с 8-0, а последният пък, когато Гилджъс-Алекзандър вкара под 20 точки в двубой от редовния сезон, бе на 30 октомври 2024 г. Тогава той вкарва 18 точки срещу Сан Антонио Спърс.

Снимки: Gettyimages