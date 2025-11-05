Популярни
Индиана Пейсърс се подсилва със специалист в защита
  Баскетбол
  2. Баскетбол
Индиана Пейсърс се подсилва със специалист в защита

  • 5 ное 2025 | 19:09
Според авторитетния NBA журналист Майкъл Ското от HoopsHype, финалистът от миналия сезон в НБА Индиана Пейсърс планира да подпише договор с 30-годишния Коди Мартин, използвайки т.нар. hardship exception (изключение поради затруднения).

Специалистът в защита Мартин има средно по 6,2 точки на мач в шестте си сезона в НБА с екипите на Шарлът Хорнетс и Финикс Сънс.

След като прекара пет и половина сезона в Шарлът, Мартин беше изпратен в средата на предишния шампионат във Финикс, където завърши сезона с 3,7 точки, 3,4 борби и 1,1 асистенции в 14 мача.

Снимки: Gettyimages

