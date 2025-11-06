Очаквайте на живо: 11 мача от НБА тази нощ

Популярни
В ранните часове на 6-и ноември (четвъртък) се играят 11 мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало в класирането водиха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър, който имаше безупречна серия от 8 победи в 8 мача (Западна конференция) и Чикаго Булс с актив от 6 успеха и 1 поражение (Източна конференция).

Програмната схема откриват три мача от 2:00 часа българско време, а в единия двубой Детройт Пистънс посреща Юта Джаз.

В друга среща Индиана Пейсърс се изправя срещу Бруклин Нетс.

Третият мач от същия часови диапазон е между Кливланд Кавалиърс и Филаделфия 76ърс.

Половин час по-късно стартира двубоя между Бостън Селтикс и Вашингтон Уизардс.

По същото време играят още отборите на Ню Йорк Никс и Минесота Тимбъруулвс.

В 3:00 часа трябва да стартира мача между Мемфис Гризлис и Хюстън Рокетс.

Половин час по-късно на паркета излизат Далас Маверикс и Ню Йорк Пеликанс.

В 4:00 играят Денвър Нъгетс и Маями Хийт.

От 5:00 часа е началото на последните три срещи. Едната от тях е между отборите на ЛА Лейкърс и Сан Антонио Спърс.

Другата е между Портланд Трейл Блейзърс и актуалния шампион Оклахома Сити Тъндър.

Третата противопоставя бившия отбор на Александър Везенков Сакраменто Кингс и Голдън Стейт Уориърс.

