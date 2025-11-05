Сливен разглоби врата в "А" областна група и би 34:0

0:34! Това е крайният резултат в мач от "А" областна група - зона "Сливен". В среща от VIII кръг Сливен беше безпощаден срещу последния в групата - Златните войводи от с. Злати войвода. С успеха "оранжево-сините" излязоха на първото място в таблицата с 21 точки от 24 възможни, след като досегашният лидер Тунджа (Мечкарево) отстъпи с 0:1 на Самуил (Самуилово).

Така първите четири тима в таблицата са в рамките на две точки - Сливен и Самуил (Самуилово) имат по 21, докато Кортен и Тунджа (Мечкарево) - по 19. Отборът от село Злати войвода, разположено в близост до Сливенските минерални бани, остава на дъното без спечелена точка, като в седем изиграни мача до този момент е инкасирал 134 гола.