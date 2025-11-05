Голямо признание! Избраха български национал за №1 в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев получи сериозно признание за изявите си в новия си отбор Найнърс Кемниц от началото на сезона. Минчев бе избран от феновете за MVP за месец октомври в Бундеслигата. Крилото събра 15.71% от вота на баскетболните привърженици, изпреварвайки Илай Брукс от Олденбург (15.10%) и Грейсън Мърфи от Телеком Бон (11.05%).

Кемниц е с 4 победи и 2 загуби от началото на сезона в германското първенство. През октомври тимът записа 3 успеха и едно поражение, а Минчев дотук показва, че е сред ключовите играчи на тима.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago