Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голямо признание! Избраха български национал за №1 в Бундеслигата

Голямо признание! Избраха български национал за №1 в Бундеслигата

  • 5 ное 2025 | 17:02
  • 2070
  • 0
Голямо признание! Избраха български национал за №1 в Бундеслигата

Българският национал Йордан Минчев получи сериозно признание за изявите си в новия си отбор Найнърс Кемниц от началото на сезона. Минчев бе избран от феновете за MVP за месец октомври в Бундеслигата. Крилото събра 15.71% от вота на баскетболните привърженици, изпреварвайки Илай Брукс от Олденбург (15.10%) и Грейсън Мърфи от Телеком Бон (11.05%).

Кемниц е с 4 победи и 2 загуби от началото на сезона в германското първенство. През октомври тимът записа 3 успеха и едно поражение, а Минчев дотук показва, че е сред ключовите играчи на тима.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

Янис Адетокунбо би се радвал да види шампионите на НБА и Евролигата да играят един срещу друг

  • 5 ное 2025 | 15:07
  • 412
  • 0
Виктор Уембаняма за Лука Дончич: Той е един от най-трудните за разучаване

Виктор Уембаняма за Лука Дончич: Той е един от най-трудните за разучаване

  • 5 ное 2025 | 13:38
  • 791
  • 0
Обрат на Булс срещу Сиксърс

Обрат на Булс срещу Сиксърс

  • 5 ное 2025 | 12:00
  • 478
  • 0
Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

Зайън Уилямсън няма да играе поне седмица за Ню Орлиънс Пеликанс

  • 5 ное 2025 | 11:22
  • 427
  • 0
С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

С шоу на Къри Уориърс победиха Сънс

  • 5 ное 2025 | 11:11
  • 528
  • 0
Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

Неудържимите Тъндър прегазиха и Клипърс за 8-0

  • 5 ное 2025 | 10:42
  • 454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

Обявиха програмата на Евроволей 2026 в София, България - Полша закрива групата

  • 5 ное 2025 | 17:22
  • 1528
  • 1
Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

Жребият за Купата: ЦСКА влиза в софийско дерби, голям късмет за Левски

  • 5 ное 2025 | 11:28
  • 63451
  • 201
Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

Караиванов се извини на Илиан Илиев, обяви кога и къде ще се играе Лудогорец - Левски за Суперкупата

  • 5 ное 2025 | 11:58
  • 28655
  • 13
Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

Боримиров: Няма значение ЦСКА на кое място са

  • 5 ное 2025 | 12:06
  • 12818
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 5 ное 2025 | 08:00
  • 521366
  • 29
9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

9 мача днес преполовяват борбата в основната фаза на Шампионската лига

  • 5 ное 2025 | 07:30
  • 14146
  • 3