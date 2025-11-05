Бивш сръбски нац;ионален по баскетбол арестуван на протест в Белград

Бившият баскетболен национал на Сърбия Владимир Стимац е много активен по време на антикорупционните протести в страната, като в неделя е бил арестуван пред сръбския парламент в Белград, пише вестник "Екип".

38-годишният Стимац е висок 211 см, като е участвал на Световното първенство през 2014, на Олимпийските игри през 2016 и на Европейското първенство през 2017, като три пъти печели сребърните медали със сръбския отбор. Бившият спортист е бил задържан на площад "Никола Пашич", като е бил обвинен в "подстрекателство към насилие с цел да бъде свалено правителството". Той е бил освободен едва във вторник, като два дни е прекарал в ареста.

"Благодаря, че ме подкрепихте и бяхте навсякъде. Ние ще продължим да напредваме и да се борим срещу този абсурден и криминален режим. Не съм човек, който се отказва от правосъдието и от здравия разум", каза Стимац при освобождаването си.

Владимир Стимац е сред основните активисти на движението в Сърбия, което започна на 3 ноември 2024. Манифестацията в Белград в неделя е станала само ден след огромното събиране на хора в Нови Сад, където се случи трагедията със срутването на козирка на гарата в града, което причини смъртта на 16 души и сложи началото на масови протести в страната.

Движението, което е водено от студентите и младите хора, разобличава корупцията в Сърбия и е срещу авторитарния режим на президента Александър Вучич, който вече 13 години е на власт.

